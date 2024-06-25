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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для 4 млн українців до 2026 року

Третина з них - діти.

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для 4 млн українців до 2026 року
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для понад чотирьох мільйонів українців до 4 березня 2026 року. 

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"День за днем Росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", – зазначила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Тимчасовий захист надає громадянам України право на проживання, медичну, соціальну допомогу, житло, доступ до ринку праці та освіти для дітей. Він забезпечує колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до Євросоюзу і не можуть повернутися до своєї країни.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року. Її дію було автоматично продовжено на рік, а потім ще на один рік - до 4 березня 2025 року. 

Наразі майже 4,2 мільйона людей, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед них третина - діти.

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