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Німеччина хоче рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС

У міністерстві внутрішніх справ незадоволені тим, що ФРН приймає в рази більше шукачів захисту, ніж сусідні країни.

Німеччина хоче рівномірно розподіляти українських біженців по країнах ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступає за створення загальноєвропейського механізму, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов'язане із війною в Україні.

Як зазначила в інтерв'ю виданню Welt очільниця відомства Ненсі Фезер, існує несправедливість в тому, що ФРН прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, до прикладу, Франція. До того ж, скажімо, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, натомість у Німеччині постійно зростає. Зараз у країні перебувають понад мільйон наших співвітчизників.

Перемовини щодо можливих обмежень на вибір країни для біженців у ЄС ведуться на тлі необхідності вирішити подальшу долю закону про тимчасовий захист. Термін його дії спливає 4 березня 2025 року, проте всі держави Євросоюзу згодні пролонгувати цю можливість ще на один рік.

  

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