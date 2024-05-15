Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер його обговорюватимуть у Сенаті.

15 травня Сейм Польщі підтримав зміни до закону про допомогу українським біженцям, передає RMF24 .

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