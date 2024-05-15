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Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. 

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям
Засідання Сейму Польщі
Фото: Х/Sejm RP

15 травня Сейм Польщі підтримав зміни до закону про допомогу українським біженцям, передає RMF24.

Серед змін:

  • продовження легальності перебування для українців до 30 вересня 2025 року. Це стосується тих громадян, котрі отримали, зокрема, номер PESEL UKR і прив'язування платежів з наступного року по програмі "800 плюс" на обов'язкову шкільну освіту для українських дітей;
  • розширення доступу до медичної, сімейної та соціальної допомоги, та можливості проживання в колективних засобах розміщення;
  • збільшення до 36 місяців періоду, протягом якого студенти можуть відвідувати додаткові безкоштовні уроки польської мови. Рішення також поширюватиметься на учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках;
  • з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з органом місцевого самоврядування;
  • скасування пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, що їх зазнали власники житла;
  • 1 липня також закінчується термін підтримки фінансування фотографування та одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер його обговорюватимуть у Сенаті.

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