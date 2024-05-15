​Президент Чехії вважає, що Україна не відвоює захоплені росіянами території в осяжному майбутньому

Павел упевнений, що спочатку треба зупинити війну, а потім - обговорювати майбутні домовленості.

Президент Чехії Петр Павел упевнений, що Росія просто так не віддасть захоплені території України. Тому, на його думку, потрібно спочатку зупинити війну, а потім - обговорювати майбутні домовленості.

Про це він сказав в інтерв’ю SkyNews, передає idnes.cz.

"Було би наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", – зазначив Павел.

Пізніше він додав, що вже давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права.

"Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну – серед іншого через чеську ініціативу з боєприпасів", – написав він в мережі Twitter Х.

Павел наголосив, що Росія могла б негайно припинити конфлікт, але вона не зацікавлена в цьому, доки сподівається захопити Україну і усунути її демократично обраний уряд.

"Однак, військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту... Навпаки, це має відбуватися одночасно. У той же час має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України, враховуючи її базові інтереси", - зазначив Павел.

Він додав, що саме тому прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського на червневу конференцію у Швейцарії про мир в Україні.

Раніше Павел заявив, що Європа перебуває на початку більш тривалої конфронтації з Росією, що може не мати військового характеру. Але для РФ потрібно встановити чіткі кордони.