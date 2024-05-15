Українські дрони атакували у Ростовській області РФ нафтобазу, – LIGA

В ніч на 15 травня у Ростовській області РФ дрони української розвідки атакували нафтобазу. Також лунали вибухи у Криму.
Про це пише видання LIGA.net.
Зазначається, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив влучання двох дронів по об'єкту.
"Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БпЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає", – написав Голубєв.
Крім Росії, вночі також лунали вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Окупанти стверджують, що були влучання у районі аеродрому "Бельбек".
"Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях", – прокоментували у розвідці, йдеться у матеріалі.
- Нещодавно українськими безпілотниками завдано ударів по трьох об’єктах в РФ, зокрема по Волгоградському нафтопереробному заводу. Також уражено нафтобазу "Калуганефтепродукт" у місті Людиново Калузької області.
- Перед тим безпілотники ГУР також атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Унаслідок чого пошкоджень зазнали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників.