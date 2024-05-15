Зеленський скасував п'ятничний візит до Іспанії, – джерела

За даними медіа, поїздка до Мадрида була запланована на 17 травня.

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на 17 травня візит до Мадрида. Цю інформацію LB.ua підтвердили в Офісі президента. Спершу про скасування п'ятничного візиту писали журналісти іспанського EFE та португальської редакції CNN.

Планувалося, що в ході поїздки Зеленський зустрінеться з королем Філіпом IV і головою уряду Петро Санчесом та підпише безпекову угоду. Дипломатичні джерела журналістів зазначили, що скасування поїздки президента України пов’язане зі складною ситуацією, яку переживає Україна.

Уряд офіційно не анонсував візит, хоча в понеділок джерела у виконавчій владі визнали, що він готується і під час нього планують підписати двосторонню угоду про безпеку.

Крім Іспанії, Зеленський мав відвідати і Португалію.

У королівському палаці вчора близько 14:00 повідомили про підготовку до візиту українського президента. Однак через дві години на пресконференції в штаб-квартирі МЗС у Мадриді міністр Хосе Мануель Альбарес ухилився від підтвердження візиту Зеленського.

Про скасування візиту українського президента повідомили також джерела CNN.