Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
ГоловнаСвіт

Комітет Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Під час голосування за резолюцію висловились 29 членів парламентського комітету, проти - чотири, один утримався.

Комітет Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
Комітет Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 травня, Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомила "Європейська правда".

Під час голосування за резолюцію висловились 29 членів парламентського комітету, проти - чотири, ще один утримався.

Резолюцію представив депутат від ультраправої іспанської партії Vox, професор Карлос Флорес. В ній описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також в резолюції перелічені парламенти країн, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій і "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies