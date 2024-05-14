Комітет Конгресу депутатів Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Сьогодні, 14 травня, Комітет у закордонних справах Конгресу депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомила "Європейська правда".
Під час голосування за резолюцію висловились 29 членів парламентського комітету, проти - чотири, ще один утримався.
Резолюцію представив депутат від ультраправої іспанської партії Vox, професор Карлос Флорес. В ній описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній Радянській Україні.
Також в резолюції перелічені парламенти країн, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Резолюція закликає уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій і "продовжувати рішуче підтримувати в межах ЄС економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від авторитарного російського режиму".
- На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу.
- Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.
- Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.