​Рада Євросоюзу схвалила міграційну реформу

Йдеться про 10 законодавчих актів, які реформують європейську систему надання притулків і управління міграцією.

14 травня Рада ЄС ухвалила реформу європейської системи притулку і міграції.

Про це йдеться на сайті Ради.

Йдеться загалом про 10 законодавчих актів, які реформують усю європейську систему надання притулків та управління міграцією. Документи встановлюють набір правил, які допоможуть упорядковано керувати прибуттям мігрантів, створити ефективні й однакові процедури, а також забезпечити справедливий розподіл навантаження між державами-членами ЄС.

Реформа покликана привести до конкретних змін на місцях, заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур. Окрім підвищення солідарності між країнами блоку, Європейський Союз також продовжить тісне співробітництво з третіми державами для усунення корінних причин нелегальної міграції.

Положення про перевірку дозволить владі країн скеровувати нелегальних мігрантів і прохачів притулку на зовнішньому кордоні на відповідну процедуру та забезпечити однакове проведення перевірок ідентифікації, безпеки і вразливості, а також оцінки стану здоров'я.

Нові правила щодо оновленої бази даних Eurodac дозволять збирати більш точні й повні дані (зокрема, біометричні) про різні категорії мігрантів, серед яких - претенденти на міжнародний захист та люди, які нелегально прибувають до ЄС. Це допоможе посилити контроль над нелегальною міграцією і несанкціонованими переміщеннями.

Положення про процедуру надання притулку спрощує існуючу і запроваджує обов'язкову прикордонну процедуру у чітко визначених випадках. Положення про повернення на кордоні стосується повернення людей, заяву яких у цій прикордонній процедурі відхилили. Положення про надання притулку та управління міграцією визначає, яка держава-член несе відповідальність за розгляд заяв про міжнародний захист, і вперше запроваджує справедливий поділ відповідальності між державами-членами ЄС.

Директива про кваліфікаційне регулювання і умови прийому встановлює єдині правила для критеріїв надання міжнародного захисту і стандартів шукачів притулку. Це також допоможе скоротити вторинні переміщення між державами-членами.

Положення про переселення стосується законних і безпечних шляхів до ЄС, встановлюючи загальні правила переселення та прийому з гуманітарних міркувань.

Важливою новою особливістю реформ є обов'язкова прикордонна процедура. Її застосовуватимуть до певних категорій прохачів притулку (наприклад, до тих, хто приїжджає з країн із низьким рівнем визнання притулку). Метою процедури є швидка оцінка на зовнішніх кордонах ЄС того, чи є заяви необґрунтованими чи неприйнятними. Людям, які проходять прикордонну процедуру притулку, не дозволяють в'їжджати на територію ЄС.

Нові правила також уточнюють, яка держава-член нестиме відповідальність за розгляд заяви про надання притулку (наприклад, у випадках, коли людина має члена сім'ї в країні ЄС).

Механізм солідарності передбачає обов'язкову підтримку держав-членів, які зіткнулися зі сильним напливом мігрантів. Йдеться про гнучкість щодо типу внесків. Вони можуть складатися з переселення, фінансової допомоги або, за погодженням з державою-членом, альтернативних заходів солідарності (наприклад, надання прикордонної охорони або допомоги у розгортанні приймальних центрів).

У держав-членів тепер буде два роки, щоб застосувати міграційну реформу. Європейська комісія невдовзі має надати спільний план реалізації ухвалених законодавчих актів.