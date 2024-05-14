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Єврокомісія обурилася через заборону прапора ЄС на Євробаченні

Організатори пообіцяли переглянути обмеження на наступний рік.

Єврокомісія обурилася через заборону прапора ЄС на Євробаченні
Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія з "шоком, обуренням та жалем" відреагувала на інформацію про те, що під час пісенного конкурсу Євробачення у шведському Мальме глядачам заборонили використовувати прапор Європейського Союзу.

Як пише The Guardian, віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас вимагає від Європейської мовної спілки пояснень щодо заборони прапора. У соцмережах він написав, що "за місяць до виборів у Європарламент не може бути перепон щодо цінностей, які об'єднують нас як європейців". 

Спікер очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн також висловив нерозуміння причин заборони прапора. А депутат Європарламенту від Бельгії Гай Вергофштадт порівняв ситуацію з протестами у Грузії, де людей, які виходять на вулиці зі свягом ЄС, б'є поліція.

У Європейській мовній спілці у відповідь на звинувачення пояснили, що, за правилами, під час Євробачення дозволене використання прапорів країн-учасниць та "веселкового" прапора рівності. Окремої заборони на стяг ЄС немає, проте через інформаційне тло, на якому відбувався конкурс, охорона прискіпливіше ставилася до будь-яких проявів політики. Організатори обіцяють переглянути ці норми до наступного Євробачення, яке відбудеться за рік у Швейцарії.

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