У Британії трьох чоловіків судимимуть за звинуваченням у роботі на розвідку Гонконгу

Загалом за підозрою в іноземному втручанні в травні затримали 11 людей.

У Великій Британії затримали трьох чоловіків за звинуваченням у роботі на розвідку Гонконгу та іноземне втручання. Всі троє постануть перед вартою у Вестмінстерському магістратському суді, пише BBC.

Столична поліція заявила, що це розслідування не пов'язане з окремою справою стосовно Росії. Загалом у рамках розслідування за статтею 27 Закону про національну безпеку затримали 11 людей.

Трьома звинувачуваними за гонконгською справою є Чі Леунг (Пітер) Вай, 38 років, із Стейнс-на-Темзі; Метью Трікетт, 37, з Мейденхеда; і 63-річний Чунг Біу Юен з Хакні.

Командувач Домінік Мерфі, голова антитерористичного командування Метрополитену, сказав: "Я хочу запевнити громадськість, що ми не віримо, що для них існує якась більша загроза. Це розслідування триває, але тепер, коли висунуто звинувачення, я закликаю людей не спекулювати та не давати коментарі щодо цієї справи".

1 травня в районі Йоркшира антитерористичні служби затримали вісьмох чоловіків і жінку. Наступного дня ще одного чоловіка заарештували в Лондоні, а другого – в районі Йоркшира.

10 травня з-під варти звільнили сімох чоловіків і жінок.