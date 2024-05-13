Єгипет приєднається до позову Південної Африки проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців

Каїр звинувачує Ізраїль у систематичних нападах на цивільне населення та руйнуванні інфраструктури в Газі.

Єгипет заявив, що приєднається до позову про геноцид, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через наступ у Смузі Гази.

Про це повідомило інформаційне агентство Анадолу.

Міністерство закордонних справ країни зазначило, що цей крок зроблений “на тлі ескалації серйозності та масштабів ізраїльських нападів на палестинських мирних жителів у Газі та систематичних нападів на цивільне населення та руйнування інфраструктури в цьому секторі”.

У міністерстві зазначають, що ці дії є грубим порушенням міжнародного права, гуманітарного права та Четвертої Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни.

Єгипет закликав Ізраїль дотримуватись своїх зобов’язань і вжити тимчасових заходів, запропонованих Міжнародним судом для забезпечення надання гуманітарної допомоги в Газі.

Каїр також вимагав від Ради Безпеки ООН та зацікавлених сторін терміново втрутитися, щоб досягти припинення вогню в Газі, припинити військові операції в Рафаху та забезпечити захист палестинських цивільних.