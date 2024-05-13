Єгипет приєднається до позову Південної Африки проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців

Єгипет заявив, що приєднається до позову про геноцид, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через наступ у Смузі Гази.
Про це повідомило інформаційне агентство Анадолу.
Міністерство закордонних справ країни зазначило, що цей крок зроблений “на тлі ескалації серйозності та масштабів ізраїльських нападів на палестинських мирних жителів у Газі та систематичних нападів на цивільне населення та руйнування інфраструктури в цьому секторі”.
У міністерстві зазначають, що ці дії є грубим порушенням міжнародного права, гуманітарного права та Четвертої Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни.
Єгипет закликав Ізраїль дотримуватись своїх зобов’язань і вжити тимчасових заходів, запропонованих Міжнародним судом для забезпечення надання гуманітарної допомоги в Газі.
Каїр також вимагав від Ради Безпеки ООН та зацікавлених сторін терміново втрутитися, щоб досягти припинення вогню в Газі, припинити військові операції в Рафаху та забезпечити захист палестинських цивільних.
- Проміжне рішення Гаазького суду в січні стверджує, що Єрусалим “ймовірно” вчиняє геноцид у Газі, зобов’язуючи його припинити такі дії та вжити заходів, щоб гарантувати надання гуманітарної допомоги цивільним особам в анклаві.
- У березні стало відомо, що Ірландія вирішила втрутитися у справу проти Ізраїлю у Міжнародному суді відповідно до Конвенції про геноцид.
- У п'ятницю Південна Африка звернулася до Міжнародного суду з проханням наказати Ізраїлю вийти з Рафаха в рамках додаткових надзвичайних заходів у зв'язку з війною.