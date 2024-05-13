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Науседа виграв перший тур президентських виборів у Литві

Його суперницею у другому турі буде прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте.

Науседа виграв перший тур президентських виборів у Литві
Фото: EPA/UPG

У Литві після першого туру голосування на виборах президента чинний очільник країни Гітанас Науседа, схоже, близький до того, щоб забезпечити свій другий та останній термін на посаді.

Про це пише Reuters.

За даними виборчої комісії, 59-річний Науседа набрав 44% поданих голосів, що менше 50%, необхідних для переобрання в першому турі.

Другий тур відбудеться 26 травня. Суперницею Науседи буде 49-річна прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, яка отримала друге місце з 20% голосів.

Президентська виборча кампанія у Литві була зосереджена на проблемах безпеки в країнах Балтії на тлі війни Росії проти України.

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  • Представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не спостерігали за виборами, оскільки Вільнюс не хотів, аби за виборами спостерігали представники Росії та Білорусі. 
  • Разом з президентськими виборами в Литві проходить обов'язковий референдум про розширення подвійного громадянства. Зокрема, пропонується змінити Конституцію, виключивши з неї речення, яке перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства. 
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