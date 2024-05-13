Американський сенатор постане перед судом через хабарництво

Його звинувачують в отриманні хабарів від трьох багатих бізнесменів у його рідному штаті та наданні різноманітних послуг натомість.

У понеділок сенатор США Боб Менендес вдруге за десятиліття постане перед судом у кримінальній справі про корупцію, через яку він пішов із Конгресу.

Про це пише АР.

70-річного демократа з Нью-Джерсі та його дружину Надін звинувачують в отриманні хабарів від трьох багатих бізнесменів у його рідному штаті та наданні різноманітних послуг натомість, зокрема втручанні у кримінальні розслідування та вчиненні дій на користь урядів Єгипту та Катару.

Зазначається, що під час засідання Менендес буде вимагати виправдання, водночас звинувачуючи свою дружину у тому, що вона за його спиною провадила незаконну діяльність разом із бізнесменами. Він заперечує свою провину зокрема і в тому, що намагався перешкоджати розслідуванню.

Один із бізнесменів, Хосе Урібе, визнав себе винним і дасть свідчення. Його звинуватили в купівлі Mercedes-Benz для Надін Менендес після того, як її попередня машина була знищена після смертельної ДТП, під час якої жінка збила пішохода. Тоді її не притягнули до відповідальності.

Прокурори заявили, що сенатор Менендес двічі намагався допомогти Урібе, намагаючись вплинути на кримінальні розслідування за участю його ділових партнерів.

Інший бізнесмен, Ваель Хана, звинувачується в тому, що він платив Менендесу за допомогу в укладанні вигідної угоди з єгипетським урядом щодо підтвердження того, що імпортоване м’ясо відповідає ісламським вимогам.

За словами прокурорів, Менендес також чинив тиск на чиновника з сільського господарства США.

Третій бізнесмен, забудовник Фред Дайбс, звинувачується в підкупу сенатора золотими злитками та готівкою Менендеса із дружиною, що сенато допоміг йому укласти багатомільйонну угоду з катарським інвестиційним фондом.Надін Менендес були висунуті звинувачення разом з її чоловіком, але суд над нею був відкладений принаймні до липня через проблеми зі здоров'ям.