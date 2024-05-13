Американський сенатор постане перед судом через хабарництво

У понеділок сенатор США Боб Менендес вдруге за десятиліття постане перед судом у кримінальній справі про корупцію, через яку він пішов із Конгресу.
Про це пише АР.
70-річного демократа з Нью-Джерсі та його дружину Надін звинувачують в отриманні хабарів від трьох багатих бізнесменів у його рідному штаті та наданні різноманітних послуг натомість, зокрема втручанні у кримінальні розслідування та вчиненні дій на користь урядів Єгипту та Катару.
Зазначається, що під час засідання Менендес буде вимагати виправдання, водночас звинувачуючи свою дружину у тому, що вона за його спиною провадила незаконну діяльність разом із бізнесменами. Він заперечує свою провину зокрема і в тому, що намагався перешкоджати розслідуванню.
Один із бізнесменів, Хосе Урібе, визнав себе винним і дасть свідчення. Його звинуватили в купівлі Mercedes-Benz для Надін Менендес після того, як її попередня машина була знищена після смертельної ДТП, під час якої жінка збила пішохода. Тоді її не притягнули до відповідальності.
Прокурори заявили, що сенатор Менендес двічі намагався допомогти Урібе, намагаючись вплинути на кримінальні розслідування за участю його ділових партнерів.
Інший бізнесмен, Ваель Хана, звинувачується в тому, що він платив Менендесу за допомогу в укладанні вигідної угоди з єгипетським урядом щодо підтвердження того, що імпортоване м’ясо відповідає ісламським вимогам.
За словами прокурорів, Менендес також чинив тиск на чиновника з сільського господарства США.
Третій бізнесмен, забудовник Фред Дайбс, звинувачується в підкупу сенатора золотими злитками та готівкою Менендеса із дружиною, що сенато допоміг йому укласти багатомільйонну угоду з катарським інвестиційним фондом.Надін Менендес були висунуті звинувачення разом з її чоловіком, але суд над нею був відкладений принаймні до липня через проблеми зі здоров'ям.
- Агенти ФБР, які обшукали будинок сенатора в Нью-Джерсі, знайшли сховок із золотими злитками вартістю понад 100 000 доларів США та понад 486 000 доларів готівкою.
- Сенатор тричі обіймав посади на всіх рівнях влади в Нью-Джерсі.
- Після роботи в Асамблеї штату Нью-Джерсі, Сенаті штату та, зрештою, у Палаті представників США, він був призначений до Сенату США в 2006 році. Пізніше того ж року він виграв вибори.
- Його політична кар’єра пережила свою першу серйозну кризу в 2015 році, коли йому пред’явили звинувачення, пов’язане із підкупом багатим офтальмологом із Флориди.
- У той час Менендес рішуче заперечував звинувачення та пообіцяв не залишати Сенат. У 2017 році судовий процес завершився нічим.
- У січні американського сенатора Менендеса обвинуватили в отриманні подарунків від Катару. Сенатор, зокрема, отримав квитки на автоперегони в обмін на коментарі на користь уряд Катару.