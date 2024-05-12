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Нуланд: Україні треба допомогти, щоб вона вела переговори з позиції сили

Колишня заступниця держсекретаря США закликала союзників допомагати Україні.

Нуланд: Україні треба допомогти, щоб вона вела переговори з позиції сили
Вікторія Нуланд
Фото: ekonomski.mk

Колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що, як і раніше, вірить, що за підсумками війни з Росією Україна досягне успіху і стане більш "суверенною, сильною та європейською", але - тільки в тому випадку, якщо США та їхні союзники продовжать надавати їй допомогу.

Про це Нуланд розповіла в першому після відставки інтервʼю виданню Politico.

Вона закликала наростити постачання далекобійних ракет, засобів ППО та сприяти тому, щоб Україна "розвивалася швидше, ніж Росія та Китай".

На думку Нуланд, Україна мала стати першою "цеглиною" для реалізації територіальних амбіцій російського президента Володимира Путіна. При цьому Путін прагнув позбавити Україну суверенітету і демократичного майбутнього, оскільки демократична Україна самим своїм існуванням ставила би під загрозу модель влади в Росії. За словами Нуланд, уже можна констатувати, що Путін не досяг успіху.

При цьому Нуланд прямо не відповіла на запитання, чи зможе Україна за підсумками війни повернути всі території у своїх міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Вона зазначила, що вважає реальним варіант, коли Україна вестиме з Росією переговори "з позиції сили".

Зокрема Нуланд сказала, що майбутній договір з Росією має включати демілітаризацію Криму, питання ж про кордони – це "справа українського народу". 

Офіційна позиція США полягає в тому, що окупований у 2014 році Росією Крим є українською територією і має бути повернутий під контроль Києва.

Як повідомлялося, 5 квітня Нуланд оголосила про намір піти у відставку.

  • Нуланд у 2013–2017 роках обіймала посади помічниці державного секретаря в справах Європи та Євразії, а з 2021 до 2024 року виконувала обовʼязки заступниці голови Держдепартаменту. Російські державні ЗМІ та офіційні представники характеризували її як "яструба", жорстко налаштованого проти Росії та на підтримку України.
  • Епізод, коли під час візиту до Києва в грудні 2013 року Нуланд пригостила людей, які протестували на Майдані, у Росії трактували як доказ того, що США стояли за цими протестами, а так зване "печиво Нуланд" стали мемом.
  • Ще в 2019 році влада Росії заборонила Нуланд вʼїзд до країни, але восени 2021 року вона приїжджала на переговори до Москви. Це був один із останніх візитів високопоставленого представника США перед початком російського вторгнення в Україну.
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