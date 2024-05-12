Південна Корея перевіряє ймовірне постачання боєприпасів з КНДР до Росії

Розвідка Південної Кореї перевіряє інформацію про ймовірне постачання Пхеньяном Москві артилерійських снарядів калібру 122 мм до РСЗВ виготовлених у 1970-х роках для використання їх Росією у війні проти України, пише Yonhap.

Перевірка Національної розвідувальної служби (NIS) пов’язана із нещодавніми повідомленнями корейських ЗМІ про те, що 122-мм артснаряди, виготовлені в Північній Кореї у 1970-х роках, могли бути серед озброєння, яке Росія використовувала у війні проти України.

"NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією", — заявили в розвідувальному відомстві.

Такі припущення були зроблені під час аналізу оприлюднених українським фотографом світлин залишків боєприпасів, якими росіяни обстрілювали українські міста і на яких виявлені корейські літери, зокрема напис "방-122". На думку експертів, це може вказувати, що даний уламок належить 122-мм снаряду реактивної системи залпового вогню.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік також заявив, що Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 000 снарядів калібру 122 мм.

У NIS також заявили, що уважно стежать за можливістю незаконного постачання Росією до Північної Кореї вузлів і агрегатів ракет для розробки Пхеньяном нової зброї.