Південна Корея перевіряє ймовірне постачання боєприпасів з КНДР до Росії

Розвідка Південної Кореї перевіряє інформацію про ймовірне постачання Пхеньяном Москві артилерійських снарядів калібру 122 мм до РСЗВ виготовлених у 1970-х роках для використання їх Росією у війні проти України, пише Yonhap.
Перевірка Національної розвідувальної служби (NIS) пов’язана із нещодавніми повідомленнями корейських ЗМІ про те, що 122-мм артснаряди, виготовлені в Північній Кореї у 1970-х роках, могли бути серед озброєння, яке Росія використовувала у війні проти України.
"NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією", — заявили в розвідувальному відомстві.
Такі припущення були зроблені під час аналізу оприлюднених українським фотографом світлин залишків боєприпасів, якими росіяни обстрілювали українські міста і на яких виявлені корейські літери, зокрема напис "방-122". На думку експертів, це може вказувати, що даний уламок належить 122-мм снаряду реактивної системи залпового вогню.
Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік також заявив, що Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 000 снарядів калібру 122 мм.
У NIS також заявили, що уважно стежать за можливістю незаконного постачання Росією до Північної Кореї вузлів і агрегатів ракет для розробки Пхеньяном нової зброї.
- У лютому стало відомо, що Північна Корея з липня 2023 року поставила Росії мільйони боєприпасів. Вона здійснила доставку їх у 6700 контейнерах.
- Під час повномасштабної війни РФ проти України Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєння росіянам. За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, КНДР постачає Росії артилерію в обмін на ракетні технології.
- Станом на середину лютого Україні відомо щонайменше про 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, які росіяни випустили проти українців.
- ООН тим часом не знає, як їй перевірити факт доставки зброї з КНДР до Росії.