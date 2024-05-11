Президент Чехії пропонує встановити для Росії чіткі кордони

Європа перебуває на початку більш тривалої конфронтації з Росією, що може не мати військового характеру. Але для РФ потрібно встановити чіткі кордони.

Таку думку озвучив президент Чехії Петр Павел, передають Ceske noviny.

"Вони хочуть відновити імперські розміри Радянського Союзу, включаючи сферу його впливу, і говорять про це дуже відкрито. Тому ми маємо поставитися до цього серйозно. Ми маємо підготуватися до того, що Росія не буде мирним партнером", - заявив Павел.

Він згадав про російську пропаганду у низці європейських держав і підкреслив, що "коли Росія діє проти наших інтересів, ми маємо цьому протистояти".

"Тому що в іншому випадку наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою... Якщо ми хочемо зберегти безпеку та процвітання у цій частині Європи, нам необхідно встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми зазнаємо невдачі, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому", - сказав Павел.

Чеський президент висловив сподівання, що все ще існує ймовірність того, що Росія визнає свою нездатність до перемоги у війні і це може призвести до дипломатичних переговорів, а не до "безглуздої витрати ресурсів і людських життів". Водночас Павел вважає малоймовірним, що Україна поверне собі всю свою територію у найближчому майбутньому.

Також президент Чехії, коментуючи питання членства України в НАТО, сказав, що ніхто цього не заперечує, але Москві необхідно дати зрозуміти, що це не означатиме для неї жодної прямої загрози.