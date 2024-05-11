Вовчанська громада перебуває під посиленими ворожими обстрілами.

Про це 11 травня повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог випустив понад 20 керованих авіабомб по місту та навколишніх населених пунктах. Також окупанти використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію і безпілотники.

"11:30 м. Вовчанськ. Ворог поцілив у приватний будинок. Без постраждалих. 15:45 с. Вовчанські Хутори. Через російські обстріли горів приватний будинок. У той же час у Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка", - повідомив очільник області.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілів КАБами по будинках постраждав житель, а також загинули 50-річний та 48-річний цивільні.