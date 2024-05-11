Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25

"Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - наголосили військові.

Російські окупаційні війська втратили ще один штурмовик Су-25.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.