Зенітники 110 бригади збили російський штурмовик Су-25

Російські окупаційні війська втратили ще один штурмовик Су-25.
Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - йдеться у дописі.
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25. По цілі теж відпрацювали зенітники 110 бригади.