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Українців просять сьогодні ввечері економити електроенергію

Вчора потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Українців просять сьогодні ввечері економити електроенергію
Фото: ДТЕК

В Україні сьогодні ввечері прогнозується нестача електроенергії, повідомили у Міністерстві енергетики. 

Споживачів закликають зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Промисловість просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

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Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання.

Вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

“З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося”, ‒ додали у Міненергетики.

  • Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що в уряді обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію в Україні.
  • У Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.
  • В ніч на 8 травня росіяни атакували ракетами й безпілотниками об’єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях. Ворог намагається позбавити Україну можливості виробляти й передавати електроенергію.
  • Перед цим міністр енергетики повідомив, що останні масовані атаки завдали українській енергетиці збитків на понад $1 мільярд.
  • Одну із наймасованіших атак на енергетику російська армія здійснила 22 березня. Тоді, як повідомили у Міненерго, удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
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