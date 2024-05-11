Українців просять сьогодні ввечері економити електроенергію

Вчора потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

В Україні сьогодні ввечері прогнозується нестача електроенергії, повідомили у Міністерстві енергетики.

Споживачів закликають зменшити використання енергоємних приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Промисловість просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання.

Вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

“З 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося”, ‒ додали у Міненергетики.