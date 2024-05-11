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Колишні "вагнерівці" у Білорусі навчають операторів БпЛА для війни в Україні

РФ відкрила у Білорусі навчальні центри.

Колишні "вагнерівці" у Білорусі навчають операторів БпЛА для війни в Україні
Фото: ЦНС

Росія продовжує використовувати територію Білорусі у власних цілях. Зокрема, колишні бійці ПВК "Вагнера" готують операторів БпЛА у спеціально відкритих Росією навчальних центрах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"кремль продовжує активно використовувати свої країни сателіти для підготовки та навчання російської армії. Йдется про білорусь та її так звані навчальні центри. Саме тут інструктори пвк вагнер впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку. Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну", — ідеться у повідомленні.

Однак, як зазначили у спротиві, інструкторська робота та зарплата не влаштовує "вагнерівців" і в ті почали втікати в Африку, де за участь у війні гроші платять більші.

За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Скоро "охочих" воювати в Україні будуть відправляти на передову відразу з військкомату.

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