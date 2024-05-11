Росіяни завдали майже 400 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів Запорізької області, ворог завдав по території Запоріжжя 380 ударів, зафіксовано руйнування житлових будинків.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів», - написав Федоров.За його словами, ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району.️

Окрім того,167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку і Новопавлівку.

Малу Токмачку та Роботине російські військові 22 рази обстріляли з РСЗВ .

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного було завдано 190 артобстрілів.

Посадовець зазначив, що зафіксовано 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.