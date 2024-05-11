Наступ на Харківщину не вплинув на ситуацію щодо південного напрямку, — Сили оборони

Змін у полженні чи характері штурмів у ворога не спостерігається.

Наступ російьских військ на півночі Харківської області не не вплинув на ситуацію на південному фронті.

Про це повідомляє начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, - ред), то на півдні таких ознак немає", — зазначив він.

Загалом, в операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області — Роботине та Старомайорське, які тривають і зранку, 11 травня.

"Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига", — зазначив Плетенчук.