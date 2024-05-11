Наступ на Харківщину не вплинув на ситуацію щодо південного напрямку, — Сили оборони

Наступ російьских військ на півночі Харківської області не не вплинув на ситуацію на південному фронті.
Про це повідомляє начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
"Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (в Харківській області, - ред), то на півдні таких ознак немає", — зазначив він.
Загалом, в операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області — Роботине та Старомайорське, які тривають і зранку, 11 травня.
"Також ворог здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок. Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига", — зазначив Плетенчук.
- Після того як ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига у Херсонській області, росіяни намагаються знову захопити територію острова. Наразі там щоденно тривають інтенсивні бойові дії.
- На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.