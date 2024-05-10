Окупанти продовжують безуспішні спроби захоплення острова Нестрига, – Сили оборони

Під час висадки на острові ворог зазнає великих втрат.

Після того як ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига у Херсонській області, росіяни намагаються знову захопити територію острова. Наразі там щоденно тривають інтенсивні бойові дії.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, російські військові періодично намагаються висадитися на острів, зазнаючи при цьому великих втрат, пише РБК-Україна.

"Тривають постійно бойові дії, вони (росіяни – ред.) намагаються висадитися туди періодично. Тому, відповідно, ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз велика щільність FPV-дронів, мова про сотні. Але і з нашої сторони так само вони застосовуються", – розповів Плетенчук.

За його словами, РФ зазнає там серйозних втрат, лише за вчорашній день на цьому напрямку — 115 втрат особового складу, половина з них – мертвими.