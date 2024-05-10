Генштаб: за добу на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення

Протягом доби на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, ворог завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість упродовж доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 10 травня така: