Генштаб: за добу на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення

Протягом доби на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом, ворог завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість упродовж доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 10 травня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському РФ нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області;
- на Слобожанському ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області;
- на Куп’янському наші бійці відбили 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському Сили оборони відбили 6 атак у районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області;
- на Бахмутському відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка та Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області;
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області;
- на Оріхівському ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області;
- на Херсонському ворог протягом доби наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області.