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Чехія оголосила у розшук керівника диверсійного підрозділу ГРУ Росії, причетного до вибухів боєприпасів у Врбетіце

Також Авер'яновим цікавиться Великобританія.

Чехія оголосила у розшук керівника диверсійного підрозділу ГРУ Росії, причетного до вибухів боєприпасів у Врбетіце
Сайт поліції Чехії, яка оголосила у розшук генерала ГРУ Росії Андрія Авер'янова
Фото: скриншот сторінки сайту

Чехія оголосила у розшук одного з високопосадовців російського ГРУ Андрія Авер'янова, передають Seznam Zpravy.

За даними слідства, він керував операцією у 2014 році, під час якої російські агенти підірвали склади боєприпасів у Врбетіце.

Трирічне розслідування вибухів, унаслідок яких загинули двоє людей і було завдано мільярдних збитків, завершилося минулого тижня. 

Поліція зазначає, що з Авер'яновим, який на момент вибухів був начальником спеціального диверсійного підрозділу ГРУ, спілкувалося подружжя Олени та Миколи Шапошникових. Це російські шпигуни, які отримали чеське громадянство.

Микола Шапошников був співробітником збройової компанії Imex Group, боєприпаси якої підірвали у Врбетіце. Слідство встановило, що російська військова розвідка мала докладну інформацію про Imex Group від Шапошникових. Незадовго до першого з двох вибухів Шапошнікові та Авер'янов зустрілися у Лісабоні.

На думку слідчих, Шапошникові оформляли документи на відвідування Врбетіце для інших агентів РФ - Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, які, за версією слідства, найімовірніше, підірвали склади. Агенти з'явилися під фальшивими паспортами та змінили імена.

Наразі Авер'янов, Мішкін і Чепіга перебувають у Росії, а тамтешня влада, як і очікувалося, відмовилася співпрацювати зі слідством. 

Крім того, цими агентами цікавиться і Великобританія. За версією слідства, вони відповідальні за отруєння колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

Авер'янов був раніше військовим аташе у Норвегії. Британське видання Daily Mail писало, що генерал також причетний до загибелі Євгена Пригожина.

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