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Туск оголосив нових міністрів польського уряду

Координатор спецслужб Томаш Семоняк додатково очолить міністерство внутрішніх справ.

Туск оголосив нових міністрів польського уряду
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у п'ятницю про перестановки у кабінеті міністрів, пише Reuters.

Зокрема, координатор спецслужб Томаш Семоняк додатково обійме посаду міністра внутрішніх справ.

Перестановки були викликані тим, що чотири міністри проєвропейського коаліційного Туска йдуть у відставку, щоб балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні. Прем’єр заявив, що основним завданням його уряду є підвищення ефективності державних підприємств.

Новим міністром культури призначили історика мистецтва Ганну Вроблевську, міністром розвитку став Кшиштоф Пашик з молодшої коаліційної партії “Третій шлях”, а міністром державного майна був призначений економіст Якуб Яворовський.

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Яворовський, який обіймав посаду заступника міністра в попередній адміністрації “Громадянської коаліції”, контролюватиме державні компанії, які, на думку критиків, стали політизованими протягом восьми років правління націоналістичної партії “Право і справедливість” (PiS).

“Ми продовжимо зачищати держкомпанії, бо потрібно ще багато де навести лад... Новий міністр має ще багато завдань у цій сфері. Ми хочемо, щоб держкомпанії втілювали спільну, добре продуману стратегію для економіки”, ‒ сказав Туск.

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно призначить нових членів Кабінету Міністрів у понеділок, 13 травня.

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