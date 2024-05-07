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ЄС зняв з Польщі звинувачення у порушенні верховенства права

Єврокомісія скасувала сакнційний режим, який тривав шість років.

ЄС зняв з Польщі звинувачення у порушенні верховенства права
Прем'єр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про припинення правової суперечки між Євросоюзом та Польщею, яка була спричинена діяльністю попереднього уряду.

Як зазначає Reuters, упродовж шести років ЄС звинувачував Варшаву у недотриманні принципів верховенства права та незалежності судочинства, передбачених 7 статтею Договору Європейського Союзу. Керівна на той час партія "Право і справедливість" провела судову реформу, через яку Брюссель був змушений застосувати до Польщі санкційний режим.

Проте, як стверджує фон дер Ляєн, для Польщі "розпочався новий розділ". Уряд на чолі з Дональдом Туском узявся здійснювати юридичні та неюридичні кроки, щоб виконати вказівки ЄС. Варшава визнала верховенство європейського права та висловила відданість рішенням Суду Європейського Союзу і Європейського суду з прав людини.   

Дональд Туск стверджує, що його уряд і надалі працюватиме над "відновленням незалежності судової системи".

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