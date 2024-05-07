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Суддя знову попередив Трампа про можливість ув'язнення

Експрезидент продовжує ігнорувати вимогу щодо заборони коментарів на адресу присяжних.

Суддя знову попередив Трампа про можливість ув'язнення
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп отримав від судді Нью-Йорка черговий, вже десятий штраф у розмірі 1000 доларів через небажання коритися ухвалам Феміди.

Як пише Reuters, республіканець знову порушив заборону на будь-які публічні коментарі щодо присяжних. В етері одного із телеканалів він заявив, що до колегії було обрано "95% демократів". 

Суддя Хуан Мерчан зазначив, що "тривале та свідоме" ігнорування Трампом правил є "прямою атакою на верховенство права". У нього є можливість покарати підсудного 30 днями ув'язнення. Проте сам Мерчан визнав, що не хотів би застосовувати цей захід, адже це б завадило проведенню слухання справи, призвело б до безпекових ризиків та стало б перепоною для вільного проведення президентських виборів.

 

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