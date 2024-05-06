ХАМАС заявляє, що погодився на пропозицію про припинення вогню від Єгипту та Катару, - CNN

Незрозуміло, чи ХАМАС погодився на пропозицію, викладену минулого тижня, чи на її переглянуту версію.

Голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія повідомив катарським і єгипетським посередникам, що погоджується на їхню пропозицію щодо угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що Ханія “зателефонував прем’єр-міністру Катару шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані та міністру розвідки Єгипту пану Аббасу Камелю та повідомив їм про згоду ХАМАСу на їхню пропозицію щодо угоди про припинення вогню”.

В свою чергу, член політичного бюро ХАМАС Басем Наїм заявив CNN, що чекає на відповідь Ізраїлю на запропоновану Єгиптом і Катаром угоду.

Втім, незрозуміло, чи ХАМАС погодився на пропозицію, викладену минулого тижня, чи на її переглянуту версію.