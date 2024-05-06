ХАМАС заявляє, що погодився на пропозицію про припинення вогню від Єгипту та Катару, - CNN

Голова політичного бюро ХАМАС Ісмаїл Ханія повідомив катарським і єгипетським посередникам, що погоджується на їхню пропозицію щодо угоди про припинення вогню.
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що Ханія “зателефонував прем’єр-міністру Катару шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані та міністру розвідки Єгипту пану Аббасу Камелю та повідомив їм про згоду ХАМАСу на їхню пропозицію щодо угоди про припинення вогню”.
В свою чергу, член політичного бюро ХАМАС Басем Наїм заявив CNN, що чекає на відповідь Ізраїлю на запропоновану Єгиптом і Катаром угоду.
Втім, незрозуміло, чи ХАМАС погодився на пропозицію, викладену минулого тижня, чи на її переглянуту версію.
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У Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін.
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Нетаньягу заявляв, що Ізраїль не вважає за можливе прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, він має виконати намічені цілі.
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Перед цим в CNN повідомляли, що Ізраїль і ХАМАС близькі до підписання угоди щодо припинення вогню. Зокрема, очікується, що угода, серед іншого, передбачатиме звільнення ізраїльських заручників.
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Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Ізраїль передав Сполученим Штатам та низці гуманітарних організацій план евакуації цивільного населення з міста Рафах, де планує провести зачистку від бойовиків ХАМАСу.
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До цього проти ізраїльської атаки на Рафах висловлювалася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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Тим часом Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордеру на арешт прем'єра Ізраїлю.