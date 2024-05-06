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Іспанія уже відправила Україні ракети для ППО Patriot

Глава Міноборони країни Маргарита Роблес наголосила, що ракети необхідні нашій державі для захисту від російських атак.

Іспанія уже відправила Україні ракети для ППО Patriot
міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес
Фото: Ministerio de Defensa España

Україна вже отримала від Іспанії ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, відвідуючи військові об'єкти в Сарагосі, передає El Mundo.

Роблес підкреслила, що Києву важливе постачання ракет для ППО, оскільки Росія використовує "навіть касетні бомби та всі види озброєння проти цивільного населення".

Про кількість відправлених ракет міністерка не повідомила.

"Україна захищає свою територіальну цілісність, вона захищає людські життя. Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, це має бути дуже чітко зрозуміло, і вони повинні захищатися саме від атак, яких вони зазнають", - сказала Роблес.

Очільниця іспанського Міноборони наголосила, що її держава "підтримуватиме Україну і об'єднається зі своїми союзниками в Європейському Союзі та НАТО".

  • Нещодавно на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що просить країни, які мають ППО Patriot, передати їх Україні.
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