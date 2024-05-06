У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСвіт

Росія погрожує Британії ударами "поза межами України" після слів Кемерона

До МЗС викликали посла Найджела Кейсі.

Росія погрожує Британії ударами "поза межами України" після слів Кемерона
Спікерка МЗС РФ Марія Захарова
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великобританії Найджела Кейсі і висловило йому "рішучий протест" у зв'язку з нещодавньою заявою міністра Девіда Кемерона про право України завдавати ударів по території Росії.

Відповідну заяву поширила пресслужба МЗС РФ.

"Кейсі було жорстко вказано на те, що ворожий випад Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони, що звучали раніше, при передачі київському режимові крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії. Тим самим голова Форін Офісу дезавуював цю позицію, визнавши де-факто країну стороною конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російська сторона розглядає слова Кемерона як "свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва".

"Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великобританії на території України та за її межами", - заявили в МЗС Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies