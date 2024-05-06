Росія погрожує Британії ударами "поза межами України" після слів Кемерона

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великобританії Найджела Кейсі і висловило йому "рішучий протест" у зв'язку з нещодавньою заявою міністра Девіда Кемерона про право України завдавати ударів по території Росії.

Відповідну заяву поширила пресслужба МЗС РФ.

"Кейсі було жорстко вказано на те, що ворожий випад Кемерона прямо суперечить запевненням британської сторони, що звучали раніше, при передачі київському режимові крилатих ракет великої дальності, що вони ні за яких обставин не будуть застосовуватися по території Росії. Тим самим голова Форін Офісу дезавуював цю позицію, визнавши де-факто країну стороною конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російська сторона розглядає слова Кемерона як "свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва".

"Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великобританії на території України та за її межами", - заявили в МЗС Росії.