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Уряд Великобританії призначив нового посла у Росії

Дебору Бронерт замінить Найджел Кейсі.

Найджел Кейсі
Фото: Twitter/ Nigel Casey
Найджел Кейсі

Британський уряд призначив нового посла у Росії.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Замість Дами Дебори Бронерт із листопада приступить до виконання обов'язків Найджел Кейсі. Натомість Бронерт перейде на іншу дипломатичну службу.

Кейсі з 2021 року є спецпредставником прем'єра Сполученого Королівства в Афганістані та директором Офісу співдружності та розвитку у справах Афганістану і Пакистану. Раніше він обіймав дипломатичні пости у Південній Африці, Боснії та Герцеговині й Індії.

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Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Великобританія призначила свого нового посла і в Україні. Замість Мелінди Сіммонс послом стане кавалер ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцер ордену Британської Імперії Мартін Гарріс.

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