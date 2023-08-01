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Білорусь відкидає звинувачення у порушенні вертольотами кордону Польщі

Міністерство оборони РБ наголосило, що розглядає польське повідомлення в стилі "одна бабуся сказала".

Білорусь відкидає звинувачення у порушенні вертольотами кордону Польщі
Фото: Міноборони Білорусі

Звинувачення у порушенні кордону Польщі білоруськими вертольотами Мі-24 та Мі-8 є надуманими.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

На думку Міноборони Білорусі звинувачення “були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону”.

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Як наголошує білоруське Міноборони, зранку Польща повідомила, що польські радари не фіксували порушення держкордону, а надвечір повідомили про факт перетину кордону. 

Білорусь зазначила, що така зміна відбулася, тому що Польща порадилась “зі своїми заокеанськими господарями”.

Міністерство оборони РБ наголосило, що розглядає польське повідомлення в стилі "одна бабуся сказала".

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Вони проводили навчання поблизу кордону.

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