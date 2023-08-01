Україна отримала від Словаччини перші дві із 16 гаубиць Zuzana 2 компанії Konštrukty-Defence, передає Dennik N.

Під час процедури передачі озброєння були присутні, зокрема, словацький прем'єр-міністр Людовіт Одор і український посол Мирослав Кастран.

Проєкт вартістю понад 90 мільйонів євро фінансують Норвегія, Данія та Німеччина. За словами Одора, якість гаубиць Zuzana 2 також є доказом того, що Словаччина може виробляти сучасну техніку, що відповідає найсуворішим міжнародним вимогам. Konštrukty-Defence також веде переговори з українською збройною компанією щодо подальшої співпраці, результатом якої має стати прототип нової гаубиці.

Найближчими місяцями словацька компанія передасть ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути в Україну наступного року.

"Захист України і здатність протистояти російській агресії - в інтересах усіх нас. Світ, у якому не діють правила та не дотримуються міжнародних правил, для нас неприйнятний. Наш обов'язок - допомагати там, де ми можемо і як можемо", - наголосив прем'єр-міністр Одор.

Нагадаємо, минулого місяця Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 САУ "Zuzana 2". Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Словаччини Зузаною Чапутовою також повідомив, що обидві країни співпрацюють заради і інших спільних виробництв - виробництва снарядів, виробництва гармат.

Також Зеленський зазначив, що Україна також готова купувати словацьку техніку, призначену для розмінування.