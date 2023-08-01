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Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула жінка

Чоловік близько 50 років отримав поранення.

Російські війська сьогодні, 1 серпня, обстріляли село Першотравневе в Харківській області. 

Про це повідомив у Телеграмі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує бити і по цивільному населенню. Сьогодні близько 12 години ворог обстріляв село Першотравневе Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований.

"Жінка близько 70 років, на жаль, загинула", - розповів глава ОВА.

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Нагадаємо, що близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. 

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