МВС дозволило необмежену кількість іспитів для отримання водійських прав

Міністерство внутрішніх справ дозволило необмежену кількість разів складати практичний іспит для отримання водійських прав.
Про це повідомляє МВС у Facebook.
"МВС скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, практичний іспит можна складати необмежену кількість разів від 1 серпня.
Як пояснили в МВС, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидати мають:
- необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
- необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.
"Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів", - наголосили в МВС.
При цьому, результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.
"Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.
У травні повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ посилює контроль за складанням теоретичних і практичних іспитів з водіння.