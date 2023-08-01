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МВС дозволило необмежену кількість іспитів для отримання водійських прав

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту.

МВС дозволило необмежену кількість іспитів для отримання водійських прав

Міністерство внутрішніх справ дозволило необмежену кількість разів складати практичний іспит для отримання водійських прав.

Про це повідомляє МВС у Facebook. 

"МВС скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, практичний іспит можна складати необмежену кількість разів від 1 серпня.

Як пояснили в МВС, упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидати мають:

  • необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
  • необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

"Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів", - наголосили в МВС.

При цьому, результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

"Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення", - йдеться у повідомленні.

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У травні повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ посилює контроль за складанням теоретичних і практичних іспитів з водіння.

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