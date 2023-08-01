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Посадовець військкомату на Полтавщині "допомагав" ухилятися від служби в армії за хабарі

За документи, що давали можливість виїхати з країни, він брав 6 тис. доларів.

Посадовець військкомату на Полтавщині "допомагав" ухилятися від служби в армії за хабарі

Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За 6 тис. доларів США зловмисник виготовляв для них документи, що надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця "на гарячому", коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. З їхньою допомогою він підшукував клієнтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон.

Зокрема, спочатку клієнту "допомагали" отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку. За наявними даними, посадовець раніше вже сприяв своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних "військкоматах", правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від «клієнта», та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів.

Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 3 схеми незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних "трафіків".

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