Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, – речник Генштабу

Наступальна операція триває також у Запорізькій області.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів по виявлених цілях ворога, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог зазнає втрат у особовому складі, зброї і техніці.

У той же час росіяни чинять опір, переміщують війська і застосовують резерви.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут", – заявив Ковальов.

Захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках. Тривають важкі бої. Минулої доби було 40 бойових зіткнень.

Нагадаємо, протягом минулого тижня захисники звільнили 12,6 квадратних кілометрів української землі. З них два кілометри – на Бахмутському напрямку. Звільнена площа від початку літнього наступу складає 204,7 кв. км.