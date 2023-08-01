Четверо людей загинули, 18 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 51 раз відкривали вогонь по Херсонській області, випустивши 260 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації. Четверо людей загинули, 18 поранені (зокрема дитина).

По Херсону ворог випустив 61 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін написав у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю та навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславському районі", – заявив він.

Нагадаємо, що вчора ворог фактично не припиняв вогонь по Херсону. Серед загиблих – працівники комунального підприємства. Інтенсифікацію обстрілів повʼязують із поповненням ворогом втрат на лівому березі.