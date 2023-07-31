Головне за день. Понеділок, 31 липня

Від удару росіян по Кривому Рогу постраждало понад тисячу квартир та житлових будинків. Також постраждали 5 медзакладів, 13 закладів освіти та заклад культури, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Частина 9-типоверхового будинку, де жили звичайні мирні люди, просто знесена від 4-го до 8-го поверху. Корпус навчального закладу також сильно зруйнований”, - розповів Вілкул.

Він додав, що внаслідок удару були вбиті 6 мирних людей, серед них сім‘я – мати, якій було 45 років, та її донька 10 років.

Ще 75 людей отримали поранення. Серед них – 8 дітей. У лікарнях міста зараз перебувають 22 поранених, серед них 2 дітей. Двоє поранених у важкому стані.

Завтра, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Під час рятувальної операції 30 людям була надана допомога в евакуації, ще 3-х врятували, серед них 10-тирічну дитину. Наразі рятувальна операція рятувальниками вже завершилася, але комунальники продовжують свою роботу, якої дуже багато.

За попередніми даними українських військових, дві ракети по Кривому Рогу були випущені з району міста Джанкой на території тимчасово окупованого Криму.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Це знову й знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів. Санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення”, - наголосив президент України.

Про що ще сказав глава держави у своєму зверненні – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 31 липня – в нашій новині.

З сьогоднішнього ранку російська армія не припиняє обстріли Херсонської області. Інтенсивність обстрілів пов’язана із ротацією ворожого війська на Лівобережжі, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 18:05 відомо про 17 поранених та трьох загиблих через ворожі обстріли Херсона. "Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні", – зазначив Прокудін.

Він додав, що один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення.

"Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська Лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ", – сказав голова ОВА.

Звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання в бойових діях.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Відповідаючи на запитання щодо залучення командирів "Азова" до бойових дій, зокрема Дениса Прокопенка ("Редіса"), Півненко сказав: "Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а у складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші".

За його словами, заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

Подробиці – в новині.

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