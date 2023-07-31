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Російські окупанти обстріляли 8 громад Сумщини

Одна людина отримала поранення.

Російські окупанти обстріляли 8 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

За день 31 липня російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській та Новослобідській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За день було здійснено 28 ворожих обстрілів, зафіксовано 164 вибухи.

Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та гранатометів. Було пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку.

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Обстрілом з мінометів Великописарівської громади було поранено одну людину та пошкоджено 4 домогосподарства.

Також Новослобідську громаду обстріляли з РСЗВ та ракетами з вертольоту, внаслідок чого пошкоджено домогосподарство.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, САУ, також з вертольоту випустили сім ракет.

По Білопільській громаді били з мінометів, гранатометів та артилерії.

Крім того, Зноб-Новгородську та Хотінську громади обстріляли з мінометів, а Юнаківську - з артилерії.

Нагадаємо, від удару росіян по Кривому Рогу постраждало понад 1 тис. квартир та житлових будинків. Також постраждали 5 медзакладів, 13 закладів освіти та 1 заклад культури.

Внаслідок удару були вбиті 6 мирних людей, серед них сім‘я – мати, якій було 45 років та її донька 10 років. Ще 75 людей отримали поранення. Серед них – 8 дітей. У лікарнях міста зараз перебувають 22 поранених, серед них 2 дітей. Двоє поранених знаходяться у важкому стані. 

Олександр Вілкул зазначив, що завтра, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. 

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