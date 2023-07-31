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Росіяни вдарили по Козацькому на Херсонщині, загинула жінка

З сьогоднішнього ранку російська армія не припиняє обстріли Херсонщини.

Російська авіація продовжує завдавати ударів по селу Козацьке у Херсонській області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка. На жаль, внаслідок російського обстрілу вона загинула під завалами власної домівки", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що з сьогоднішнього ранку російська армія не припиняє обстріли Херсонської області. Інтенсивність обстрілів пов’язана із ротацією ворожого війська на Лівобережжі. Відомо про 17 поранених та трьох загиблих через ворожі обстріли Херсона. 

Також 31 липня російські окупанти обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Є влучання у гімназію, житлові будинки та господарські споруди.

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