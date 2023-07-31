Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall від Польщі для соціальної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram перший віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров.

За словами Федоров, акумулятори забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо.

"Це - ефективне рішення під час ракетного терору Росії. Tesla Powerwall заряджаються від звичайної електрики та тримають заряд до 14 годин. Завдяки їм лікарі рятуватимуть життя, вчителі проводитимуть уроки, а українці залишатимуться на зв’язку", - додав міністр.

Федоров також розповів про успішні приклади використання Tesla Powerwall.

"Рік тому отримали перші 50 систем. Вони працюють у лікарнях та амбулаторіях на звільнених територіях. А ще - дозволяють тисячам людей у прифронтових містах Донецької й Миколаївської областей телефонувати рідним та дізнаватися новини навіть під час відключень електроенергії", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.