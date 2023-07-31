Шмигаль доручив створити базу держпідприємств

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки та Фонду державного майна створити єдину базу підприємств, що перебувають у власності держави, і обговорив із представниками відомств їх приватизацію.

Про це Шмигаль написав у своєму Телеграм-каналі.

"Обговорили наступні кроки для реалізації реформи ефективного управління державним майном з Мінекономіки та ФДМУ. Наразі в управлінні держави перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 визначені стратегічними й не підлягатимуть приватизації. Ще більш ніж 600 підприємств у галузі енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану", - написав Шмигаль.

Водночас, за словами глави уряду, уже понад 1,9 тис. об'єктів передано ФДМ.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр заявив, що перед ФДМ у 2023 році стоїть завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику.

У березні 2023 року Шмигаль вже заявляв про відновлення так званої великої приватизації.

Нагадаємо, що до державного бюджету з початку поточного року надійшло 2 млрд гривень від приватизації державного майна, при цьому третина, а саме 683,7 млн – у червні.