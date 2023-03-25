Шмигаль: Відновлюємо Велику приватизацію

Водночас уряд оновить перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

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Разом із Міністерством економіки та Фондом держмайна очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо реформи управління державними підприємствами.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

Після наради Шмигаль оприлюднив плани уряду щодо приватизації:

Передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.

Після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.

Відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій.

Прискорення ліквідації неспроможних підприємств.

Оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Розробка стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.

Оптимізація структури ФДМУ.

Нагадаємо, що Фонд державного майна 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі.