Шмигаль: Відновлюємо Велику приватизацію

Разом із Міністерством економіки та Фондом держмайна очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо реформи управління державними підприємствами.
Про це Шмигаль написав у Телеграм.
Після наради Шмигаль оприлюднив плани уряду щодо приватизації:
- Передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.
- Після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.
- Відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій.
- Прискорення ліквідації неспроможних підприємств.
- Оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.
- Розробка стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.
- Оптимізація структури ФДМУ.
Нагадаємо, що Фонд державного майна 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі.