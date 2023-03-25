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Шмигаль: Відновлюємо Велику приватизацію

Водночас уряд оновить перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.

Шмигаль: Відновлюємо Велику приватизацію
Фото: Денис Шмигаль

Разом із Міністерством економіки та Фондом держмайна очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо реформи управління державними підприємствами.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

Після наради Шмигаль оприлюднив плани уряду щодо приватизації:

  • Передача більшості державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна.
  • Після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.
  • Відновлення Великої приватизації для стимулювання інвестицій. 
  • Прискорення ліквідації неспроможних підприємств.
  • Оновлення переліку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації.
  • Розробка стратегії управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.
  • Оптимізація структури ФДМУ.

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Нагадаємо, що Фонд державного майна 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Торги відбулися в державній системі Prozorro.Продажі.

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