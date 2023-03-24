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Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку

За словами глави держави, наразі влада не бачить можливості самостійно відновити і відбудувати зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру. 

Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку
Делегація Світового банку
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку на чолі з віцепрезиденткою у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

Про це йдеться у повідомленні глави держави на його сторінках у соцмережах.

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"Ми вдячні за ту кількість програм, яку Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Дякую за готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів!", - зазначив Зеленський.

Президент розповів делегації про ситуацію з відновленням деокупованих регіонів. За словами глави держави, наразі влада не бачить можливості самостійно відновити і відбудувати зруйновану російськими обстрілами інфраструктуру. 

Також Зеленський висловив пропозицію розробити проєкт для перезапуску української економіки та розповів про кредитну програму "5-7-9".

Під час зустрічі сторони обговорили фінансування донорами за координації Світового банку проєктів з відновлення України, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я. Також Зеленський відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.

Співрозмовники відзначили важливість продовження Світовим банком роботи з партнерами для координації зусиль донорів з метою своєчасного надання Україні необхідної допомоги.

Нагадаємо, раніше Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки України. Також нашій державі нададуть 500 млн доларів кредиту під гарантії Великобританії.

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