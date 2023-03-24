​GRECO відзначила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією і викреслила з "чорного списку"

Наша держава виконала задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації.

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) оприлюднила проміжний звіт 4-го раунду оцінки досягнень України в питаннях запобігання корупції щодо народних депутатів, суддів та прокурорів.

Про це йдеться на сайті GRECO.

Згідно зі звітом, наша держава виконала задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. За останній рік наша держава просунулась у виконанні ще шести рекомендацій. Вони вважаються повністю виконаними додатково до 9 рекомендацій, які Україна виконала за попередній період.

До речі, стан виконання рекомендацій GRECO буде враховувати Єврокомісія під час оцінки прогресу України у досягненні критеріїв членства у ЄС.

"У світлі досягнутого прогресу GRECO дійшла висновку, що поточний рівень дотримання її рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", і, таким чином, Україна виходить із процедури GRECO щодо недотримання. GRECO визнає тверду відданість, виявлену Україною щодо роботи GRECO у надзвичайно важкий час для цієї держави-члена після агресивної війни з боку Російської Федерації. Військовий час спричинив необхідність запровадження воєнного стану, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті примітно, що Україна продовжила роботу з виконання рекомендацій GRECO", - йдеться на сайті.

Серед ключових досягнень нашої держави відзначили покращення регулювання з питань конфлікту інтересів у нардепів у зв’язку із обмеженнями на зайняття ними підприємницькою діяльністю, гарантування безпеки суддів і врегулювання питань кар’єрного просування в органах прокуратури. Також GRECO врахувала впровадження ефективних механізмів підвищення обізнаності з питань доброчесності серед народних депутатів та внесений у ВР проєкт етичного кодексу депутатів.

Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

Нагадаємо, у 2019-му Президент Володимир Зеленський створив українську делегацію для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

На початку березня цього року Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. До неї включили заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя.