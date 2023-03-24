Польща із союзниками проведе військові навчання поблизу кордонів Росії

У навчаннях загалом візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.

Ілюстративне фото: польський солдат тримає переносний зенітний комплекс «Piorun» під час навчань на полігоні в Устці, Польща

Збройні сили Польщі разом із союзницькими військами проведуть 27-31 березня в районі Віслинської коси, що межує з Калінінградською областю Росії, військові навчання “Затока-2023” (Zalew-2023).

Про це повідомляє Укрінформ.

У них візьмуть участь 16-та механізована дивізія, війська територіальної оборони, інженерні війська, військово-морські сили польської армії, а також бойова батальйонна група НАТО.

За словами речниці 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалени Косцінської, це найбільші нинішнього року навчання за участі цього військового об’єднання.

У навчаннях загалом візьмуть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.

Сценарій навчань передбачає задіяння, крім території навколо Віслинської коси, також воєнного порту у Гдині, 22-ї бази тактичної авіації у Мальборку, навчального центру в Моджевіні.

Головним елементом навчань буде здійснення переправи через Віслинську косу польськими та союзницькими підрозділами за підтримки інженерних військ. Крім того, відпрацьовуватимуться питання відбиття терористичної атаки із захопленням заручників, здійснення розвідувальних дій в районі Гданської затоки та Віслинської коси, дії у результаті хімічного зараження території.

Нагадаємо, Польща збудувала 107 кілометрів загороджень на кордоні з РФ. Наземний відрізок кордону Польщі з РФ становить 198 кілометрів.