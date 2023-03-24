Син російського губернатора втік в Італії з-під домашнього арешту

Син російського губернатора Артем Усс втік у середу з-під домашнього арешту в Мілані після того, як місцевий суд схвалив його екстрадицію до США на початку цього тижня.

Про це пише Bloomberg.

"Ми можемо підтвердити, що Артему Уссу вдалося втекти, і ми шоковані цим”, – сказав виданню один з його адвокатів в Італії. З

За словами адвоката, команда юристів російського бізнесмена все ще планує оскаржити рішення міланського суду, який затвердив екстрадицію.

Американська прокуратура звинуватила Артема Усса у причетності до глобальної мережі, яка використала американські технології для підтримки війни президента Володимира Путіна в Україні.

Правозахисник Володимир Осєчкін повідомив, з посиланням на дані від інформаторів у російських спецслужбах, що Усс втік за допомогою російських агентів.

Усса заарештували минулого року в Мілані за звинуваченням у тому, що він та його спільники порушили санкції, продаючи чутливі технології, а також венесуельську нафту.

Артем Усс – син губернатора Красноярського краю РФ.