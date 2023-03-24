Макрон вирушить з візитом до Китаю 4 квітня

Президент Франції закликав своїх колег подвоїти зусилля, щоб зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон 4 квітня вирушить з візитом до Китаю.

Як пише Politico, ця поїздка планувалася вже давно.

Під час закритої зустрічі в Брюсселі Макрон закликав своїх колег подвоїти зусилля, щоб зупинити Китай від посилення підтримки вторгнення Росії.

“Президент Франції підкреслив необхідність докласти максимум зусиль, щоб Китай не підтримував Росію та її здатність продовжувати війну”, – сказав представник ЄС.

Ставки в геополітичній динаміці, що змінюється, навряд чи можуть бути вищими для Європи або всього світу, зазначає видання. Міцніше партнерство між Китаєм та Росією може призвести до переростання війни в Україні у конфлікт між урядами країн НАТО та Пекіном, а також Москвою.

Нагадаємо, іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес планує обговорити китайський мирний план із лідером КНР Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю наступного тижня.